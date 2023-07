Rúben Neves: «Irei apoiar o FC Porto para o resto da minha vida»

Rúben Neves concedeu este domingo a primeira grande entrevista como jogador do Al Hilal. Em declarações aos canais oficiais do clube saudita, o médio internacional português recordou a noite em que se tornou no mais jovem de sempre a usar a braçadeira de capitão num jogo da Liga dos Campeões - aconteceu pelo FC Porto, frente ao Maccabi, a 20 de outubro de 2015, com 18 anos e 221 dias.





"Foi uma honra para mim. Fiquei muito orgulhoso de mim mesma por causa desse momento, muito também porque o FC Porto é a equipa que eu apoio desde criança e que irei apoiar para o resto da minha vida. Também vestem de azul e branco, por isso, é algo positivo. Amo o FC Porto. Na minha família são todos adeptos do FC Porto. Quando era mais novo estava sempre no estádio a apoiar a equipa, por isso, ter tido a oportunidade de ser capitão da minha equipa foi incrível", disse o médio português.