Rúben Neves: «Jorge Jesus é um treinador fantástico»

Rúben Neves deixou vários elogios a Jorge Jesus, treinador português que encontrou nesta aventura pelo futebol saudita.Em entrevista aos canais oficiais do Al Hilal, o médio internacional luso enalteceu a qualidade já demonstrada pelo técnico ao comando de outros clubes - defrontaram-se como rivais em Portugal entre as temporadas 2014/15, 2015/16 e 2016/17."Estou muito contente com tudo. O clube está a tentar melhorar em todos os aspetos, não só com a chegada de novos jogadores. Jorge Jesus é um treinador fantástico e conseguiu grandes resultados em todos os clubes que treinou. É muito bom para nós tê-lo como treinador. Ele já tinha estado aqui, então todos conhecem-no no clube", vincou.Rúben Neves sublinhou ainda as "excelentes condições" que o clube tem "em todos os departamentos". "Fiquei surpreendido com a quantidade de pessoas que temos no clube para ajudar-nos. Agora temos de nos assegurar que chegamos na melhor forma física possível no arranque da época, mas também é para isso que temos a pré-temporada. Para já, estou a gostar imenso."