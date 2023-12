Rúben Neves nega rumores sobre transferência para o Newcastle: «Não vou sair, estou feliz aqui»

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

Há muito associado a uma possível transferência para o Newcastle já no mercado de inverno, Rúben Neves veio este sábado desmentir os rumores que o colocavam na porta da saída do Al Hilal e o encaminhavam, assim, para um regresso à Premier League. "Não vou sair, estou muito feliz aqui. A minha família está muito feliz", começou por dizer, afirmando que o facto de os dois emblemas pertencerem ao mesmo dono acabou por dar mais força à hipotética mudança de clube. "Creio que esses rumores surgiram porque o dono dos dois clubes é o mesmo, e também porque antes joguei em Inglaterra. Houve interesse do Newcastle, mas foi antes de vir para aqui", confessou.