Sadio Mané não gostou de ser substituído e Luís Castro comenta: «Tem o direito de ficar chateado»

Sadio Mané é um dos habituais titulares do Al Nassr e destacou-se com uma assistência no empate com o Abha (2-2), mas não terminou o jogo. Luís Castro tirou o avançado senegalês de campo ao minuto 80 - quando estava 2-1 - para a entrada de Ghareeb, mas o ex-jogador do Bayern não pareceu muito satisfeito com essa decisão. Nem sequer se dirigiu ao companheiro de equipa, que se preparava para entrar, mas deu um aperto de mão ao técnico, ainda que visivelmente irritado.





"Ele tem o direito de ficar chateado, é normal no futebol. Coloquei o Ghareeb, que é um jogador internacional, tal como o Fofana. Algumas pessoas têm de perceber que o Al Nassr tem 27 jogadores e não 10, por isso é natural que faça substituições, o futebol precisa de ter estas alterações", explicou o português, assumindo total responsabilidade pelo escorregão em casa já ao cair do pano: "Sou eu o responsável pela perda destes dois pontos hoje. Sou apenas eu, não são os jogadores que iniciaram o encontro, nem os que entraram ou qualquer outra pessoa."