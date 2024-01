Sauditas avançam que Mourinho chegou a acordo para treinar o Al Shabab... em reunião no Zoom

O portal saudita 'Asharq Al-Awsat' avança que José Mourinho já chegou a acordo verbal para treinar o Al Shabab, depois de ter marcado presença numa reunião de uma hora através da plataforma Zoom com o diretor desportivo do clube.Segundo a mesma fonte, Mourinho é esperado na Arábia Saudita "nos próximos dias" e terá assegurado, na mesma reunião, "que conhece bem o projeto desportivo saudita e que apresentará um plano alargado" para fazer com que o Al Shabab regresse ao topo do futebol daquele país.Recorde-se que José Mourinho foi demitido da Roma na terça-feira , uma vez que o clube considerou ser necessária "uma mudança imediata". O Al Shabab ocupa, à 19.ª jornada do campeonato saudita, o 11.º lugar.