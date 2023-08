Talisca desmente saída do Al Nassr

O Al Nassr recebe hoje o Al Shabab e o brasileiro Talisca reagiu ontem de forma taxativa aos rumores quanto a uma eventual saída, garantindo que vai cumprir o contrato.





“Deixem de ler notícias falsas. Renovei até 2026, não há motivo para ir embora, não estou a negociar com ninguém e o clube não tem intenção de me deixar sair. E os números não mentem. Estou feliz, não quero sair. Tenho uma bonita história, cheguei com o clube a passar por dificuldades e passei por tudo isso, não se esqueçam. Estou feliz neste país com a minha família”, referiu Talisca nas redes sociais.