Talisca: «Otávio? Temos de ter reforços para ficarmos mais fortes»

Depois do particular com o Alverca em Albufeira, no qual apontou um dos golos do triunfo do Al Nassr, Anderson Talisca disse ser "gratificante" regressar a Portugal, elogiou o trabalho do novo técnico Luís Castro e abordou ainda o interesse do clube saudita em Otávio."O regresso a Portugal é muito gratificante. Foi o primeiro país europeu que conheci. Tive uma receção calorosa. Tenho um carinho muito grande por Portugal, tanto que quando falo por vezes já é em português", começou por referir à Sport TV, passando depois a abordar a chegada de Luís Castro à equipa de Riade."Com um treinador português fica tudo mais fácil. [Castro] estava a fazer um grande trabalho no Brasil. É um grande desafio para ele e estamos muito felizes com ele aqui", acrescentou.Já sobre a dupla no ataque com Cristiano Ronaldo, Talisca lembrou que os dois fizeram uma "boa dupla no ano passado". "É uma referência para mim e uma grande honra [jogar com ele]. Só tenho de trabalhar", frisou o avançado brasileiro, que não se alongou muito quando questionado acerca da possível chegada de Otávio ao Al Nassr."Temos de ter mais reforços para ficarmos mais fortes, o grupo já é bom, mas queremos ficar mais fortes para fazer uma grande temporada", afirmou.Por fim, Talisca abordou também o regresso de Jorge Jesus ao Al Hilal. "Estamos preparados. O Jorge [Jesus] é um grande treinador, está num clube muito bom, mas somos o Al Nassr, jogamos sempre para vencer e temos o Cristiano [Ronaldo]", atirou, entre risos.