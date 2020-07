O Flamengo recebe o Fluminense, na 2.ª mão da final do Estadual Carioca. Depois do triunfo fora de portas (1-2), Jorge Jesus tem tudo para conquistar mais um título pelo Mengão, naquele que pode mesmo ser o seu último jogo pelo clube. O apito inicial está marcado para as 01h00. Siga em direto!