24' - Cabeceamento de Diego Souza, defesa de Weverton! Muito perigo do Grémio!





Entretanto Gustavo Gómez reentrou na partida. Parece recuperado o central paraguaio do Palmeiras.19' - Golo anulado ao Palmeiras! Rony recebeu um passe longo, sobre esquerda, e assistiu Rafael Veiga que atirou forte e rasteiro para o fundo da baliza do Grémio. Rony estava adiantado e o árbitro foi pronto a anular o lance.18' - Pontapé de canto para o Palmeiras. É o primeiro nesta partida.16' - Cartão amarelo para Zé Rafael (Palmeiras), por entrada sobre Walter Kannemann.Gustavo Gómez deixa o relvado no carro-maca. Veremos se irá ou não reentrar na partida.14' - Gustavo Gómez fica caído após um toque de Diego Souza no seu tornozelo. Pode ter de sair o central paraguaio...12' - Cruzamento tenso de Rony desde a direita, para corte da defesa gremista.8' - Rony surge com espaço em direção à baliza do Grémio, remata mas Paulo Miranda corta o lance.7' - Falta de Matheus Henrique sobre Rony à entrada do meio-campo do Grémio.6' - Mais um lance de perigo do Grémio. Remate de Alisson sai por cima da trave.5' - Remate de Diego Souza bate no corpo de um defesa do Palmeira e a bola acaba nas mãos de Weverton.3' - Primeira aproximação de perigo do Grémio à balia do Palmeiras. Bola perde-se pela linha final.- Poucos minutos para o apito inicial.- As equipas já aquecem no relvado do Allianz Parque, em São Paulo.- Na antevisão à partida, Abel Ferreira mostrou-se confiante em conquistar a Taça: "Acredito muito na minha equipa. Quisemos competir por todas as provas e conseguimos vencer a Libertadores e estar nesta final. Seja onde for e contra quem for, jogamos para ganhar".- Suplentes do Grémio: Vanderlei, Victor Ferraz, David Braz, Rodrigues, Bruno Cortez, Darlan, Lucas Silva, Jean Pyerre, Isaque, Gui Azevedo, Ferreira e Diego Churín.Paulo Victor, Vanderson, Paulo Miranda, Kannemanm, Diogo Barbosa, Matheus Henrique, Thaciano, Pepê, Alisson e Diego Souza.- Suplentes do Palmeiras: Jailson, Mayke, Kuscevic, Renan, Lucas Esteves, Gabriel Menino, Danilo, Patrick de Paula, Lucas Lima, Gustavo Scarpa, Gabriel Veron e Willian.Weverton, Marcos Rocha, Gustavo Gómez, Alan Empereur, Viña, Felipe Melo, Zé Rafael, Rony, Raphael Veiga, Wesley e Luiz Adriano.- Boa noite! Seja bem-vindo ao direto da 2.ª mão da final da Taça do Brasil. O Palmeiras de Abel Ferreira recebe o Grémio a partir das 21 horas e parte em vantagem depois de ter ganho o primeiro jogo, em Belo Horizonte, por 1-0.leva até si, ao minuto, todas as incidências da partida que pode dar o segundo título ao técnico português pelo Palmeiras, depois da Taça Libertadores.