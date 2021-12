Jorge Jesus já negoceia com o Atlético Mineiro

O Atlético Mineiro já deu início ao processo de negociação com Jorge Jesus, o treinador preferido pelo Galo para suceder a Cuca, o qual abandonou o cargo devido a razões pessoais. Segundo o ‘Globoesporte’, o campeão do Brasil realizou ontem à noite a primeira conversa direta com o ex-treinador do Benfica, tendo a mesma ocorrido através de videochamada. De acordo com o mesmo meio de informação, caso esta reunião tenha sido frutuosa, o segundo passo será a marcação de um encontro presencial num lugar ainda por definir. Por outro lado, o ‘Superesportes’ avançou que Jorge Jesus já tem nas mãos uma proposta do Atlético Mineiro, mas que não quer responder de imediato. Porquê? Preferirá tirar uns dias para descansar e conversar com a família.Um dos pontos que estará a suscitar alguma celeuma na mesa das negociações relaciona-se com a composição da equipa técnica. O ‘Globoesporte’ refere, todavia, ter surgido nas últimas horas uma boa notícia a este respeito: Mário Monteiro (preparador físico) não será presença ‘obrigatória’ no staff de JJ. Porque é essa uma boa notícia? Porque o Galo quer continuar a contar com Cristiano Nunes (preparador físico). Outro profissional que o Galo pretende manter é Rogério Maia, treinador de guarda-redes, que desempenha iguais funções na seleção do Brasil. Nada que constitua um obstáculo à captura de Jorge Jesus, a quem o Benfica continua a pagar o ordenado enquanto não encontrar clube.