Jorginho rendido à competência de Abel Ferreira

Abel Ferreira não para de ganhar adeptos fruto do trabalho que vem realizando ao leme do Palmeiras. Um deles é Jorginho, médio defensivo do Chelsea, equipa que necessitou de um prolongamento para derrotar (2-1) o Verdão na final do Mundial de Clubes de 2021. "Na altura dei os parabéns ao Palmeiras e ao seu treinador. O Verdão jogou mesmo um bom futebol. É uma equipa muito bem organizada. Voa! Nesse jogo houve dois contra-ataques do Palmeiras que... Nossa Senhora... se a bola tem entrado... O treinador do Palmeiras tem feito um excelente trabalho", referiu o internacional italiano, de 30 anos, numa entrevista concedida ao podcast ‘PodPah’. Jorginho não chegou a entrar nessa partida realizada em Abu Dhabi, assistindo a tudo sentado no banco... de coração nas mãos.