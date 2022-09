Palmeiras de Abel Ferreira regressa aos triunfos no Brasileirão

O Palmeiras voltou aos triunfos no Brasileirão ao vencer em casa o Juventude, por 2-1. Há cinco jogos - incluindo dois para a Libertadores - que a equipa treinada por Abel Ferreira não vencia.Depois de uma primeira parte sem golos, o Verdão chegou à vantagem por Rony, logo no primeiro minuto da segunda parte, mas o Juventude empatou aos 63', por Guilherme Parede. Abel respirou de alívio três minutos depois, com o o golo de Murilo, que fixaria o resultado final.Refira-se que Abel Ferreira chegou a 150 jogos no comando do Palmeiras. Soma 86 vitórias, 33 empates e 31 derrotas.O Palmeiras, que vinha de três empates no campeonato, lidera o Brasileirão com 54 pontos. Segue-se o Internacional, com 46, e o Fluminense, com 45.