Globo condenada por humilhar guarda-redes brasileiro em direto

A Globo, maior rede de televisão no Brasil, foi condenada a pagar uma indemnização ao guarda-redes Sidão por o ter humilhado em direto na televisão após um jogo do Campeonato Brasileiro.

A 12 de maio de 2019, data em que se assinalava o Dia das Mães no Brasil, a Globo transmitiu o jogo entre o Santos e o Vasco da Gama. O guarda-redes vascaíno cometeu alguns erros decisivos durante a partida e o Vasco da Gama acabou por perder o jogo por 3-0.

Já perto do término do jogo, a Globo abriu uma votação para o público escolher o 'Craque do Jogo' e os telespectadores numa clara brincadeira e chacota votaram no guarda-redes Sidão. Mesmo assim, a emissora, deu o troféu ao guarda-redes em direto, após o jogo.

"A emissora poderia, simplesmente, ter optado por não entregar o troféu ao autor, poupando-lhe de tamanha humilhação e constrangimento em rede nacional", disseram os advogados que representam o jogador, em declarações citadas pelo portal Uol.

"Os danos à imagem foram imensuráveis, sendo que, após o ocorrido, sua carreira entrou em declínio", acrescentaram, referindo-se ao jogador de agora de 40 anos e que representa o Concórdia, da Série D.

Os advogados da Globo sustentaram que pediram desculpa a Sidão e que alteraram os regulamentos para escolher o 'Craque do Jogo', passando a incluir a opinião de especialistas.

A emissora foi condenada a pagar 30 mil reais (5.730 euros) em segunda instância, podendo ainda recorrer.