Goiás de Armando Evangelista empata em casa do Corinthians

O Goiás, equipa orientada pelo português Armando Evangelista, empatou no sábado em casa do Corinthians 1-1, resultado que deixa a equipa no 15.º lugar, com 24 pontos.

A formação de Goiânia adiantou-se no marcador aos 59 minutos, com um golo de Guilherme, na conversão de uma grande penalidade, mas a equipa de São Paulo reagiu e igualou aos 80, por Maycon.

Com este empate, os comandados por Armando Evangelista conservaram o 15.º lugar da classificação, com 24 pontos, mais três do que a primeira equipa situada abaixo da linha de descida, o Santos, enquanto o Corinthians no 13.º, com mais um ponto.

A 21.ª jornada do Brasileirão prossegue hoje, com dois encontros que colocam frente a frente treinadores portugueses, com o Bragantino, de Pedro Caixinha, a receber o Cuiabá, de António Oliveira, e o Botafogo, líder da prova e orientado por Bruno Lage, a ser anfitrião do Bahia, de Renato Paiva.

O Palmeiras, campeão em título e orientado por Abel Ferreira, vai receber o Vasco da Gama, enquanto o Cruzeiro, de Pepa, joga em casa do Grémio.