Goiás, de Armando Evangelista, soma terceiro empate seguido no Brasileirão

O Goiás, treinado pelo português Armando Evangelista, somou este sábado o terceiro empate seguido no campeonato brasileiro, com um nulo (0-0) na receção ao Internacional, em jogo da 22.ª jornada.

Além da ausência de golos, a partida ficou marcada por três expulsões, todas em tempo de compensação, nomeadamente Maguinho e Lucas Halter no conjunto de Goiânia, e Luiz Adriano na formação de Porto Alegre.

O Goiás, que somou o oitavo encontro seguido sem perder no Brasileirão, está na 15.ª posição, com 25 pontos, enquanto o Inter é 12.º, com 26, tendo averbado o 10.º jogo consecutivo sem triunfos.