Cuiabá de António Oliveira perde com Atlético Mineiro no Brasileirão

O Cuiabá, orientado pelo treinador português António Oliveira, perdeu no sábado por 1-0 no reduto do Atlético Mineiro, em encontro da 24.ª jornada do campeonato brasileiro.

Paulinho, aos 42 minutos, assistido pelo ex-portista Hulk, marcou o único golo do onze do ex-selecionador português Luiz Felipe Scolari.

Na classificação, o Cuiabá segue no 11.º lugar, com 29 pontos, enquanto o Atlético Mineiro é nono, com 37.