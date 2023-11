Botafogo com teste de... fogo

Tiago Nunes é o 5.º treinador do Botafogo este ano e estreia-se esta noite (22h00), frente ao Fortaleza, num jogo em atraso da 29.ª jornada. O sucessor de Luís Castro, Cláudio Caçapa, Bruno Lage e Lúcio Flávio pode recuperar a liderança do Brasileirão – que foi do Fogão durante praticamente toda a época, chegando a ter 13 pontos de avanço –, mas para isso terá que acabar com a série de seis jogos sem ganhar. Com 2 pontos de atraso para o líder Palmeiras (62), que tem mais um jogo, o Fogão (2.º) não pode mesmo falhar. "Tenho plena convicção de que este grupo tem todas as condições de chegar ao título. É uma equipa boa, competitiva, que já é experiente porque passou por muitas adversidades", lembrou o técnico brasileiro, que já conta com o goleador Tiquinho Soares, depois deste se ter lesionado no empate frente ao Bragantino.