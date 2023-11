38 anos e sem pensar na reforma: Fernandinho vai renovar contrato

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

O Athletico Paranaense nem quer pensar na possibilidade de perder o influente médio Fernandinho. Aos 38 anos, o antigo jogador do Manchester City continua a mostar que velhos são os trapos e, por isso, a direção do emblema brasileiro já encetou negociações visando a renovação do vínculo.

Fernandinho já anunciou há algumas semanas que quer continuar a jogar em 2024. Com 48 partidas disputadas este ano, o médio sente quepode continuar a ser útil dentro de campo e um líder de balneário, devendo em breve sentar-se à mesa com a direção.