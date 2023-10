77 minutos disputados no Coritiba: Brasileiros descobriram 'verdadeiro' Jesé Rodríguez

A Europa do futebol já conhece as 'façanhas' do espanhol Jesé Rodríguez, que depois de fazer nome no Real Madrid, tem acumulado experiências pouco positivas por outros emblemas.

Esteve no Paris SG, Las Palmas, Stoke, Betis, Sporting, Ankaragücü e Sampdoria e, inevitavelmente, não conseguiu afirmar-se em nenhum destes emblemas. Mas este ano foi para o Brasil, envergando a camisola do Coritiba, abrindo assim uma janela para que os sul-americanos percebem que, aos 30 anos, já está acabado para o futebol há muito.

O avançado que também tem uma carreira como músico, é destaque por ter alinhado apenas 32 minutos desde que chegou ao clube brasileiro. E a imprensa já lhe caiu em cima. De resto, no 'GloboEsporte' até se detalha este tempo de utilização jogo a jogo.

La inacabable decadencia de Jesé Rodríguez: ahora Brasil



Desde su llegada al equipo brasileño únicamente ha jugado 32 minutoshttps://t.co/O31IlGYJvg — Diario SPORT (@sport) October 10, 2023

Para isto muito contribui uma vida onde o foco no desporto-rei não é total e, como já vimos, uma aposta talvez demasiado intenso na vertente musical.

Jesé Rodriguez no Coritiba:

Vasco-Coritiba, 5-1: 37'11''.

Coritiba-Cuiabá, 0-3: 33'42''.

Coritiba-Palmeiras, 0-2: 06'43''.

Total: 77 minutos e 36 segundos