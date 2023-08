A arte de bem receber: Adeptos do Coritiba preparam festa para Slimani

"Já estamos a preparar a chegada do maior artilheiro da história da seleção da Argélia. Esperamos a nação coxa-branca em peso no Aeroporto do Bacacheri, no campo ao lado do terminal de passageiros."

Foi assim que começou, nas redes sociais, uma tremenda mobilização para receber na quarta-feira Islam Slimani como reforço do Coritiba.

Os adeptos do emblema canarinho estão muito entusiasmados com a contratação do antigo jogador do Sporting e prometem uma receção calorosa ao avançado.