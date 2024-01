A caminho do frio: Nino troca Fluminense por Zenit

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

Está confirmada a saída do central Nino do Fluminense rumo ao Zenit São Petersburgo. O defesa de 26 anos era um dos jogadores mais cobiçados do plantel da turma brasileira, assim como o médio André, seguindo agora viagem para o campeonato da Rússia. Uma transferência avaliada em 5 milhões de euros.

Recorde-se que Nino é um produto das escolas do Criciúma. Foi lá que alinhou até 2019, atltura em que rumou ao Fluminense para cinco temporadas ao mais alto nível.