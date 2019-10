A cláusula que permite a Jorge Jesus sair do Flamengo de borla

No contrato de Jorge Jesus com o Flamengo existe uma cláusula que permite ao treinador português sair do clube em dezembro sem qualquer custo. Benjamin Back, da FOX Sports do Brasil, explicou alguns detalhes dessa alínea do vínculo."Em dezembro, há uma cláusula no contrato de Jorge Jesus que diz o seguinte: se ele quiser pode sair em dezembro; Se o Flamengo o quiser mandar embora em dezembro, também pode. Há uma janela nesse contrato, um período. Há depois um prazo em que, se nenhum dos dois se manifestar, existe obrigatoriedade de o contrato continuar até maio", revelou.Comodeu conta esta segunda-feira, Jorge Jesus ambiciona voltar a Portugal . O Flamengo pretende renovar, mas técnico sente saudades de casa e prefere o regresso.