Para poder guardar esta notícia deverá efectuar login Caso não esteja registado no site do Record, efectue o seu registo gratuito

A derrota do Flamengo: De Dorival que nem viu o jogo ao ex-jogador que fala em "pressão muito grande" Vítor Pereira recebeu duras críticas por causa da eliminação do Mundial de Clubes mas também há quem lembra que está há pouco tempo no clube





• Foto: Reuters