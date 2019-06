A dura conversa com Tite: Neymar chorou e pediu para treinar

Fotos eróticas e vídeos: Neymar revela mensagens que trocou com mulher que o acusa de violação



O 'Globoesporte' revela esta terça-feira pormenores da conversa que Neymar teve com Tite, selecionador brasileiro, antes do treino de domingo."Neymar chorou bastante ao comentar o caso. Disse estar cansado de confusões, negou a acusação e, por fim, pediu para participar normalmente do treino, pois o trabalho e a presença dos companheiros lhe fariam bem", pode ler-se no site brasileiro.A acusação de violação de Neymar a uma jovem brasileira tem feito correr muita tinta e, em pleno de estágio de preparação da seleção brasileira para a Copa América, o avançado, de 27 anos, ficou a saber quando terá que depor em tribunal.Segunda-feira, a Polícia Civil do Rio de Janeiro compareceu em Granja Comary, quartel-general do escrete, com o objetivo de notificar Neymar para comparecer esta sexta-feira no tribunal do Rio de forma a prestar o seu depoimento sobre a alegada violação.Recorde-se que, no domingo, um delegado e um inspetor da Polícia já haviam comparecido no centro de treinos com o objetivo de falar com Neymar, mas o avançado do PSG não estava nas instalações, devido a um folga. Aí, as autoridades revelaram à imprensa brasileira que iria investigar o futebolista pela divulgação de imagens íntimas da mulher que o acusa de violação em Paris, a 15 de maio deste ano.Também no domingo, o jogador publicou nas redes sociais na Internet mensagens privadas trocadas com a mulher que o acusou de violação, com o objetivo de demonstrar que está a ser alvo de uma cilada."Foi uma armadilha e acabei por cair. (...) A partir de agora vou expor toda a conversação que tive com a rapariga, todos os nossos momentos, que são íntimos, mas é necessário expô-los para provar que realmente não aconteceu nada de mais", afirmou o avançado do Paris Saint-Germain na conta oficial no Instagram. Acabaria mais tarde por retirar o vídeo.

Os advogados da mulher que apresentou queixa contra Neymar anunciaram ter abandonado o caso por considerarem que a cliente lhes mentiu dizendo que o futebolista a agrediu, sem nunca mencionar a violação, que assumiu perante a polícia.A rede televisiva Globo divulgou, na segunda-feira à noite, uma carta na qual o advogado Cunha Bueno refere que a mulher "sempre disse que tinha tido sexo consentido com Neymar, que, entretanto, se tornou agressivo", sendo esse o foco da queixa."Por raiva ou por vingança, a senhora registou a queixa com alegados factos que estão em desacordo com o que nos disse, relatando ter sido vítima de violação, quando perante nós assumiu e demonstrou ter sido vítima de agressões", referiu o advogado.