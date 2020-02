A mágoa de Edmundo 24 anos após acidente fatal: «Adeptos do Flamengo ainda me chamam assassino»

Edmundo lamentou no programa "Expediente Futebol", da Fox Sports, que os jogadores não sejam respeitados no Brasil e por muitos considerados "vagabundos". O ex-futebolista não escondeu a mágoa por ainda hoje, passados 24 anos, ser chamado de "assassino" por causa de ter estado envolvido num acidente do qual resultaram três mortes.





" Joguei no Japão e na Europa e lá os atletas são respeitados. Aqui no Brasil é diferente, os jogadores são vsitos como um vagabundo que ganham muito dinheiro. Estive envolvido num acidente de carro em 1995, e há 24 anos que passo por um linchamento público. Os adeptos do Flamengo chamam-me assassino todas as vezes que me vêem. Nem posso ir ao jogo de Zico no fim de ano porque sou achincalhado", referiu.Edmundo foi considerado responsável pela morte de três pessoas em sequência de um acidente de viação que sofreu no Rio de Janeiro em dezembro de 1995, designadamente da jovem que o acompanhava e de um casal que circulava num outro veículo.Em 1999 foi considerado culpado e condenado a uma pena de prisão de 4 anos e meio, num processo com vários avanços e recuos.