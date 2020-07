A mensagem enigmática do 'vice' do Flamengo: «Vai tudo dar certo»

Marcos Braz, vice-presidente do Flamengo, deixou uma mensagem enigmática aos adeptos do Mengão após a conquista do Estadual Carioca, graças a novo triunfo sobre o Fluminense (1-0).





"Vai tudo dar certo. Todo o mundo vai ter uma boa noite. Calma, fica tranquilo, a vida segue", disse o dirigente à 'FlaTV', numa altura em que se especula que este terá sido o último jogo de Jorge Jesus no comando do campeão brasileiro e sul-americano."Foi uma semana conturbada mas com final feliz. Isso é que importa. Não adianta ter uma semana calma com final triste. Mais um título, o 36.º do Flamengo. Fico feliz por mais essa conquista", acrescentou Braz.Recorde-se que esta quarta-feira, antes da partida, o Flamengo emitiu um comunicado no qual aborda os recentes rumores em torno de um alegado mal-estar entre a direção do clube do Rio de Janeiro e Jorge Jesus. Na nota emitida, o emblema carioca falava em algo que visa "desestabilizar" a equipa "através de ataques sórdidos" a quem considera ser o seu "mais que vitorioso treinador".