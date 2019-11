A música de Mariza que Jorge Jesus ouve todos os dias: «Adequa-se ao meu tempo e objetivos»

Jorge Jesus emocionou-se num discurso que até meteu novelas e recebeu ovação estrondosa Jorge Jesus emocionou-se num discurso que até meteu novelas e recebeu ovação estrondosa

Um quadro muito especial e não só: veja as prendas que Jorge Jesus recebeu



Um quadro muito especial e não só: veja as prendas que Jorge Jesus recebeu

Conquistada a Libertadores, o tema do momento no Brasil passa por saber o que sucederá a Jorge Jesus no futuro. O tema tem sido muito discutido e o técnico não fugiu dele em entrevista ao Canal 11, dando uma resposta na qual não fechou as portas a nada e onde assumiu que cumpre um ritual diário à 'boleia' de Mariza."Tenho contrato até junho, mas toda a gente sabe que tenho uma cláusula que me permite sair em dezembro. Quando assinámos isso ficou acordado, para o caso de não me adaptar. Não sabia se podia dar certo. Tenho contrato até maio, gosto de estar no Brasil e de viver no Rio. Sou acarinhado pelos adeptos, mas não me iludo. Vou dar tempo ao tempo, como diz a Mariza. Aliás, todos os dias ouço uma canção dela, a Melhor de Mim. É uma letra que em muito a ver com o meu tempo e aos meus objetivos no Flamengo. Eu sei o que tempo vai passar, vamos caminhando em frente, acreditando sempre. Porque o melhor de mim está para chegar e o melhor de mim está a chegar", declarou o técnico.Jesus admitiu que escolheu o Flamengo apesar de Pini Zahavi o ter aconselhado em sentido contrário: "Quando vim para o Flamengo sabia o que me esperava. Podia ser campeão e Libertadores, podia ir ao Mundial. Podia alcançar título que em Portugal não tinha possibilidade. Quando tive esse desafio, não hesitei, nem pensei duas vezes. Na altura contra o meu agente. Porque aqui os treinadores duram uma semana... Mas estou feliz por mais uma vez ter tomado uma decisão pela minha cabeça."Na final da Libertadores, após a conquista do título, Jesus enrolou-se com uma bandeira de Portugal, explicando agora o motivo: "Significou que queria que a maior parte dos portugueses estivesse ali. Tinha-a guardada, senti e acreditei que podíamos vencer. Acreditei que éramos melhor. Quando levei a bandeira levei o país comigo. Mostrando ao Mundo o meu país."