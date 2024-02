A notícia mais esperada: Diego Alves está de volta aos relvados

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

Felicidade pura. É assim que se pode definir a publicação do guarda-redes brasileiro Diego Alves, de 38 anos, que anunciou ao mundo que está finalmente de regresso aos relvados.

"Estou aqui para compartilhar a notícia que mais esperava. Acabo de receber alta médica e estou aqui para expressar a minha imensa gratidão a todos que fizeram parte dessa recuperação. Há exatos 10 meses, fiz uma cirurgia e hoje estou a receber alta médica. Um motivo de muita alegria", revelou no Instagram.

Recorde-se que Diego Alves estava ao serviço do Celta de Vigo quando sofreu a grave lesão, em abril do ano passado. Acabou por rescindir com os espanhóis sem nunca ter alinhado pela formação.

Antes disso, como sabemos, fez parte de muitas das conquistas recentes do Flamengo - Libertadores em 2019 e 2022, Brasileirão em 2019 e 2020, Taça do Brasil em 2022, entre outros troféus. Atualmente, está sem clube.