A placa que Jorge Jesus quer pregar na troféu dos Libertadores

O jornal "Olé", da Argentina, revelou hoje as placas de campeão da Taça Libertadores que já foram feitas pela CONMEBOL para pregar no troféu mal se conheça o vencedor do jogo de sábado.





O troféu da Libertadores tem placas com todos os campeões desde 1960, ano da primeira edição da prova. Se vencer a final, o Flamengo gravará seu nome pela segunda vez na base da taça, depois da conquista de 1981. Caso ganhe, o River Plate aparecerá pela quinta vez, a terceira nos últimos cinco anos, a segunda seguida, repetindo a glória de 1986, 1996, 2015 e 2018.