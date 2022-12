A primeira reação de Pelé nas redes sociais após o internamento

Ver esta publicação no Instagram Uma publicação partilhada por Pele´ (@pele)

Pelé descansou este sábado os fãs com uma mensagem nas redes sociais, onde assume estar "forte, com muita esperança", energias positivas que chegam desde as mensagens enviadas um pouco por todo o Mundo mas também, claro, dos jogos da seleção brasileira no Campeonato do Mundo do Qatar."Meus amigos, eu quero manter todos tranquilos e com o pensamento positivo. Estou forte, com muita esperança e sigo meu tratamento como sempre. Quero agradecer a toda equipe médica e de enfermagem, por todo cuidado que tenho recebido. Eu tenho muita fé em Deus e cada mensagem de amor que recebo de vocês, vindas do mundo inteiro, mantêm-me cheio de energias. E assistir o Brasil na Copa do Mundo também! Muito obrigado por tudo", pode ler-se na mensagem divulgada esta noite nas redes sociais do 'Rei'.