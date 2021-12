A reunião de seis horas em Fátima e a mensagem de Braz: brasileiros revelam bastidores do acordo com Paulo Sousa

O 'Globoesporte' revela mais pormenores das negociações do Flamengo com Paulo Sousa e de como o clube brasileiro se cansou de esperar por Jorge Jesus. O site brasileiro dá conta que a 19 de dezembro, Marcos Braz e Bruno Spindel se encontraram com Paulo Sousa "numa das residências do treinador, numa localidade próxima de Fátima" e a "longa conversa, que se arrastou por cerca de seis horas, fez Paulo Sousa virar uma atraente alternativa".O 'Globoesporte' frisa que JJ era a primeira opção e refere que a "falta de convicção" do treinador do Benfica levou o Flamengo a não querer esperar mais apesar de os dois dirigentes só terem viagem marcada para regressar ao Brasil apenas no dia 30 de dezembro.Acrescenta ainda que Marcos Braz deu um sinal claro que já tinha decisão horas antes de ser conhecido o acordo com Paulo Sousa embora nem todos tenham entendido esse sinal."'Vem, vamos embora, que esperar não é saber. Quem faz a hora, não espera acontecer'. Marcos Braz deu a pista na madrugada de domingo ao publicar imagem de Geraldo Vandré, autor de "Pra não dizer que não falei das flores", mas apagou-a pouco depois. Pese a hesitação, a mensagem sobre o novo técnico do Flamengo estava dada", pode ler-se no artigo.