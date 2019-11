Abel Braga deixa Cruzeiro

Abel Braga colocou o lugar à disposição e a direção do Cruzeiro já anunciou a saída do treinador. Nos três jogos do campeonato que faltam, a equipa será comandada por Adílson Batista, que foi demitido do Ceará após perder com o Flamengo.





O Cruzeiro tem 36 pontos e está em 17.º. Matematicamente já não depende apenas de si para garantir a permanência. Até ao fim do campeonato defronta Vasco da Gama (fora), Grémio (fora) e Palmeiras (casa).