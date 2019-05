Abel Braga está de saída do Flamengo e Jorge Jesus é apontado como seu sucessor

A imprensa brasileira avança esta quarta-feira que o treinador Abel Braga está de saída do Flamengo e que Jorge Jesus é o principal candidato à sua sucessão, isto depois de o ex-técnico de Benfica, Sporting e Al-Hilal ter sido apontado ao Vasco.





O Globoesporte escreve que Jorge Jesus é o treinador eleito pela direção do Flamengo, com quem, aliás, já terá iniciado contactos aquando da passagem de dois diretores do clube pela Europa.Abel Braga, que está em rota de colisão com a direção do Flamengo, deverá comparecer no Ninho do Urubu (centro de treinos do clube) esta tarde para comunicar a sua saída aos jogadores.