Abel Braga fala em "traição" do Flamengo por contactar Jorge Jesus

Abel Braga bateu esta quarta-feira no Flamengo e, ao que parece, Jorge Jesus estará indiretamente ligado a esse desfecho. É que, segundo declarações do técnico ao UOL Esporte, a sua decisão apenas foi tomada depois de saber, por via de pessoas conhecidas em Portugal, que o clube carioca tinha mesmo avançado para contactos junto do treinador português, isto pese embora os dirigentes do Fla sempre o tenham negado.

"Trabalhei em Portugal e até hoje conheço gente lá. Disseram-me que houve contatos. Liguei, então, para o Rodolfo Landim e para o Bap [Eduardo Baptista] e perguntei-lhes se de facto isso tinha acontecido. Negaram. Voltei às minhas fontes e tive a confirmação de que pessoas do Flamengo tinham estado com o Jesus. Aí,não dá mais, acabou a confiança", atirou o treinador de 66 anos, em declarações ao jornalista Renato Maurício Prado.





Depois, num comunicado, Abel Braga destacou a qualidade do grupo que teve à sua disposição e voltou a deixar duras críticas à postura da direção, chegando ao ponto de falar em traição. "O que não suporto é traição. Senti-me sem apoio, isolado em certo momento. O que posso afirmar é que o Flamengo é muito maior do que tudo isso. O clube vai brilhar por tudo que plantou nesses últimos anos, por esse terreno fértil, pela sua grandeza", escreveu o técnico.