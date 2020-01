Abel Braga pondera exigir prémios ao Flamengo por títulos conquistados por Jorge Jesus

Abel Braga, treinador do Vasco da Gama, está a ponderar processar o Flamengo para reclamar parte dos prémios monetários pelos títulos conquistados em 2019 pelo Mengão segundo, avança o Globoesporte. Jorge Jesus, técnico português, sucedeu a Abel Braga e conquistou a Taça Libertadores e o campeonato brasileiro. O meio de comunicação também refere que o treinador brasileiro ainda pode entrar em contacto com a direção do Flamengo, de forma a garantir um acordo, antes de avançar para a Justiça.





Recorde-se que o técnico brasileiro, de 67 anos, foi despedido do comando dos rubro-negros à sexta jornada do Brasileirão e ainda na fase de grupos da prova internacional de clubes da América do Sul. O clube de Jorge Jesus já reagiu, dizendo que "a rescisão extinguiu irrestritamente qualquer obrigação futura."As conquistas do Flamengo vão dar direito à distribuição de cerca de 15,4 milhões de euros por todos os participantes nos êxitos da equipa carioca e Abel Braga acha que tem direito a uma parte desses prémios, já que foi ele que iniciou a temporada.Aliás,