Abel confiante antes da final

Abel Ferreira tem hoje a possibilidade de conquistar o seu segundo troféu da época pelo Palmeiras. O Verdão terá pela frente o Grémio, na 2ª mão da final da Taça do Brasil, depois de ter vencido (1-0) em Porto Alegre, e o técnico luso apelou à união do grupo. "Acredito muito na minha equipa. Quisemos competir por todas as provas e conseguimos vencer a Libertadores e estar nesta final. Seja onde for e contra quem for, jogamos para ganhar", frisou. De resto, o treinador, de 42 anos, recordou o seu trajeto até agora no Palmeiras: "Quando cheguei tive uma reunião com toda a gente e disse: ‘Vou precisar mais de vocês do que vocês de mim...’. Hoje sou melhor treinador graças ao clube e aos jogadores!"

Já Renato Gaúcho, que renovou por mais um ano com o Grémio, anteviu um duelo "muito equilibrado" na 2ª mão. "Tudo pode acontecer!", vincou o técnico brasileiro.

Scolari elogia português

Luiz Felipe Scolari (ex-selecionador de Portugal e técnico do Palmeiras) anteviu a final e deixou elogios a Abel: "É calmo, inteligente e sabe motivar o grupo. Muito bom!"