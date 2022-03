Abel é questionado sobre o futuro e deixa mensagem para os adeptos: «Durmam descansados»

Abel Ferreira voltou a ser questionado sobre o seu futuro e a resposta não fugiu ao que disse nos últimos dias, com o treinador português a deixar uma mensagem aos adeptos do Palmeiras."Já disse que os primeiros que vão saber serão os meus jogadores. Vocês sabem perfeitamente a relação que tenho com este clube, com estes jogadores. São as relações que me prendem aos clubes, não é outra coisa. É o que se cria dentro do clube. Já sei que, quando não ganhar, vocês serão os primeiros a criticarem-me, alguns adeptos vão cobrar-nos. Sei como funcionam as regras do jogo desde o primeiro dia que cheguei. Vou dizer aquilo que disse no último jogo em casa, sobretudo aos adeptos palmeirenses: durmam descansados. Hoje, vou fazer o mesmo, também vou dormir descansado", disse Abel após a vitória do Palmeiras derrotou o Ituano por 2 a 0, no Allianz Parque, garantindo o apuramento para as meias-finais do Campeonato Paulista.Abel acrescentou ainda: "Cada adepto que critica a equipa está a criticar-me a mim. Não aceito que critiquem um jogador que dá tudo em campo. Não aceito que critiquem a equipa que fez a melhor campanha da história dessa competição".