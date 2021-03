Abel Ferreira regressa a Portugal a bordo de avião particular de um patrocinador do Palmeiras

Abel Ferreira está de regresso a Portugal, para reencontrar a família, mas não foi fácil arranjar um voo a partir do Brasil, dadas as limitações de tráfego impostas pelas pandemia. O treinador do Palmeiras, que em quatro meses conquistou a Taça Libertadores e a Taça do Brasil, contou com a ajuda de um dos patrocinadores do Palmeiras, que se dispôs a emprestar o avião privado da empresa para transportar o treinador até ao Porto.





De facto, depois de algumas dificuldades para arranjar um avião, a Crefisa, empresa de créditos pessoais que patrocina o Palmeiras, resolveu ajudar. "Quando soube da dificuldade do Abel em viajar para Portugal, ofereci o nosso avião. Fico muito feliz por poder contribuir para que o nosso técnico reencontre a sua família, num momento tão complicado para todos nós. Gostaria mais uma vez de dizer: 'Abel, muito obrigada por ter proporcionado uma gigantesca alegria a mim e aos milhões de adeptos do Palmeiras. Seremos eternamente gratos", disse Leila Pereira, proprietária da empresa.Segundo a imprensa brasileira, Abel Ferreira embarcou na noite de quinta-feira, da cidade de Sorocaba. Depois de uma paragem no aeroporto do Galeão, no Rio de Janeiro, partiu para o Porto num Falcon 8X, que tem autonomia para fazer um voo sem escala até à Invicta.