Abel Ferreira após vitória sobre o Grémio: «As oportunidades mais perigosas foram nossas»

Abel Ferreira considerou "justo" o triunfo do Palmeiras na primeira mão da final da Taça do Brasil, onde a sua equipa derrotou o Grémio, por 1-0, mesmo com um jogador a menos, a partir do meio da segunda parte.





"Vamos continuar focados nas tarefas individuais e coletivas. Entrámos muito bem no jogo, criámos muito perigo logo no início, mas o Grémio deu resposta, dividiu o jogo, procurou atacar com a qualidade que tem. Fizemos um jogo muito consistente, acho que as oportunidades mais perigosas foram as nossas", considerou o treinador português."Infelizmente só fizemos um golo. Depois da expulsão o Grémio tomou conta da posse da bola, tentou entrar por fora e por dentro. Foi parecido com o jogo do Brasileirão em casa. Hoje fomos eficazes na defesa, acho que fomos uns justos vencedores desta primeira parte", acrescentou.O jogo da segunda mão da final da Taça do Brasil terá lugar no próximo domingo.