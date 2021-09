Abel Ferreira: «Aqui ninguém está acima dos interesses da equipa»

O Palmeiras, de Abel Ferreira, empatou 0-0, no Allianz Parque, frente ao Atlético Mineiro, em jogo a contar para a primeira mão das meias-finais da Taça Libertadores. Num jogo que ficou marcado pelo equilíbrio e pela falta de oportunidades, Hulk, ex-FC Porto e agora estrela do emblema de Minas Gerais, falhou o penálti que podia ter feito mexer o marcador.





No final da partida, o técnico português afirmou que o plano do verdão estava bem definido, porém não foi totalmente alcançado. "No momento sem bola fomos inteligentes, perfeitos e astutos. Fomos uma equipa adulta e que sabe aquilo que quer. Agora com bola, vamos ter que ver o que fazer no próximo jogo para melhorar. A inspiração e a qualidade das decisões tomadas por nós não foram as melhores", referiu Abel Ferreira.O treinador da equipa de São Paulo foi ainda questionado sobre uma substituição que fez na segunda parte da partida. Com o jogo empatado sem golos, o técnico do Palmeiras decidiu retirar uma das estrelas da equipa, Dudu, que saiu visivelmente contrariado. Em resposta a isto, Abel Ferreira foi claro: "Foi uma troca que eu fiz. Tenho que ver as imagens, tenho que ver o que ele [Dudu] fez e conversar. Aqui ninguém está acima dos interesses da equipa e todo o assunto que tivermos de resolver será cara-a-cara" e acrescentou creio que ele deve ter ficado chateado pela performance dele. Falei com meus auxiliares, acho que ele atirou as caneleiras no chão, mas, olhando para o jogo que ele fez, deve estar chateado, porque sabe que pode criar e fazer mais".O empate sem golos na casa de Verdão leva a eliminatória em aberto para o jogo da segunda mão em Minas Gerais. Um empate com golos fora, fará com que a equipa do português se apure para a final da Libertadores pelo segundo ano consecutivo. A partida joga-se na próxima quarta-feira, dia 29, às 01:30h no Mineirão, em Belo Horizonte.