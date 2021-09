Abel Ferreira: «Cometemos erros primários que não podem acontecer»

Abel Ferreira mostrou-se desiludido após a derrota do Palmeiras por 3-1, perante o Flamengo, em mais uma rodada do Brasileirão. O técnico lamenta a quantidade de "erros primários" cometidos pela equipa do verdão e a falta de concentração durante a partida.





"A equipa teve personalidade e criou, mas neste nível, quando disputas um título, não podemos sofrer um golo logo depois de termos marcado. Tem tudo a ver com a concentração, o golo aconteceu na saída de bola do adversário. Quando competimos por um título, não se podem sofrer golos assim", lamentou o técnico."Temos que melhorar, assumir que errámos. Em determinados momentos cometemos erros primários que não podemos cometer", acrescentou.Apesar do resultado e das críticas, o treinador do conjunto de São Paulo afirmou ter gostado da atuação da equipa em grande parte da partida: "Nas estatísticas, nós conseguimos empurrar o adversário para trás, e eles defenderam-se bem. Sobre a fase final, tínhamos que arriscar, tirámos o Piquerez e colocámos o Scarpa naquela posição para tentar fazer tabelas com o Willian. Faltou chegar ao último terço e definir melhor as ações que criámos.Embora este resultado dificulte ainda mais a luta pelo título, Abel Ferreira afirmou manter-se confiante e acredita na margem de progressão da equipa para o que resta da temporada: "o vê margem de melhora: "Antes do jogo falei das quatro dimensões: tática, técnica, física e mental. Hoje faltou-nos foco no primeiro golo. Na parte física, fomos melhores. E depois falámos dos detalhes, que fazem diferença quando jogamos contra equipas do mesmo nível que nós. Mais do que tática, onde estamos bem preparados, são os detalhes. Não podemos sofrer um golo logo depois de fazer um. O bom disso tudo é que há margem para melhorarmos".O Palmeiras volta a entrar em campo no próximo sábado, para a 21º primeira jornada do Brasileirão, na qual vai enfrentar a Chapecoense, fora de casa. Depois disso, enfrenta na terça-feira, dia 21, o Atlético Mineiro, atual líder do campeonato, num jogo a contar para a