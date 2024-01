Abel Ferreira crítica estado do relvado do Allianz Parque e Palmeiras toma decisão

Abel Ferreira fez este domingo duras críticas ao relvado sintético do Allianz Parque. Após as declarações do treinador português, o clube referiu que não se vão disputar mais jogos no recinto até que o mesmo seja alvo de manutenção.

O Palmeiras venceu em casa o Santos por 2-1, mas o pós-jogo ficou marcado pela reação de Abel sobre as condições do relvado. "Precisamos com urgência que troquem o relvado sintético e por um outro do mesmo nível de quando cheguei aqui. Falta manutenção. O Palmeiras já tem muitos adversários, temos de resolver internamente e tem que ser o melhor para o clube. Agora é tirar tudo e instalar um novo", afirmou em conferência de imprensa

"Entendo que um estádio como este tenha que ser mais do que um estádio, pode ter concertos, espetáculos. O Palmeiras cresceu com o relvado sintético, mas existe uma coisa que se chama manutenção e ele precisa de manutenção", acresentou o treinador, que já antes tinha alertado para essa situação.

Pouco tempo depois destas declarações, o clube brasileiro informou, em comunicado, que o Palmeiras não volta a jogar no Allianz Parque até que seja realizada a manutenção exigida. "A Sociedade Esportiva Palmeiras informa que, em razão das atuais condições do relvado do Allianz Parque, somente se voltará a jogar no estádio quando a Real Arenas honrar com a sua obrigação de realizar a manutenção adequada do campo", pode-se ler-se na nota publicada.