Abel Ferreira: «Digo aos jogadores para não ouvirem as vossas perguntas, não irem atrás das vossas cantigas»

A vitóra por 3-0 frente ao Avaí, deixou o Palmeiras está cada vez mais próximo de garantir o o título no Brasileirão mas Abel Ferreira garante que não é altura de entrar em euforias."Respeito sempre os nossos adversários e é isso que temos que continuar a fazer. Disputar cada jogo de forma séria. Com calma, confiança, muito trabalho. Nota-se ansiedade na equipa, pressa de querer resolver rapidamente o jogo, mas o importante é chegar ao final de cada um com o trabalho bem feito", referiu o treinador português citado pela ESPN Brasil e deixando de seguida críticas à imprensa na forma como insiste no favoritismo."São legítimas as perguntas que vocês fazem, mas eu não gosto. Para mim é uma falta de respeito para quem vem atrás, não devemos desvalorizar os nossos adversários. É uma reflexão que temos que fazer e temos que continuar a fazer o nosso caminho, jogo a jogo. Digo aos meus jogadores para não ouvirem as vossas perguntas, não irem atrás das vossas cantigas mas sim para continuarem a manter o foco no que fazem diariamente."Para Abel, foi "pena o resultado com o Avaí não ter sido mais volumoso" e frisou quanto à luta pelo título: "É um jogo de cada vez e não vou fugir disso, porque o que nós queremos os que estão atrás de nós também querem".