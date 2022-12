Abel Ferreira distinguido pela Liga Portugal

Aos títulos conquistados no comando do Palmeiras, Abel Ferreira juntou ontem o prémio ‘Talento que marca o Mundo’, atribuído pela Liga Portugal e referente aos meses de outubro e novembro. A distinção, votada pelos embaixadores da Liga, visa reconhecer jogadores e treinadores em destaque no estrangeiro e teve em conta o Brasileirão conquistado pelo Palmeiras no mês passado.

"É um orgulho receber este prémio. Gostaria de o partilhar com os treinadores portugueses. O treinador português é muito competente e capaz de se adaptar a todos os contextos. É resiliente e vencedor", começou por refletir o técnico em declarações ao canal oficial da Liga, antes de agradecer ao Palmeiras: "Por detrás deste prémio está um clube, milhões de adeptos, uma estrutura que me ajuda muito, uma equipa técnica cheia de personalidade e caráter e, claro, os grandes protagonistas que são os jogadores". Recorde-se que Abel arrecada este prémio pela segunda vez, que já havia arrecadado em novembro de 2021.