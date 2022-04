Abel Ferreira e a conquista do Paulistão: «Quem gosta de ganhar, gosta do Palmeiras»

Com nova conquista, agora do Paulistão, Abel Ferreira estava naturalmente satisfeito. O treinador do Palmeiras sublinhou o papel fundamental da 'torcida' na goleada (4-0) sobre o São Paulo na segunda mão da final, depois do desaire por 3-1 no Morumbi."Queria agradecer do fundo do coração. Jogar aqui, com este ambiente, empurra! Empurra! Vocês têm de concordar comigo que fomos a melhor equipa deste Campeonato Paulista. Mas tenho de dizer que, se não tivéssemos jogado aqui [no Allianz Parque], tenho dúvidas se seríamos campeões", começou por dizer.Abel conquistou o quinto troféu no futebol brasileiro em menos de dois anos mas, ainda assim, tem recebido algumas críticas que, de acordo com o próprio, lhe continuam a passar ao lado: "A opinião dos outros não me interessa, só tenho que a aceitar. Quem gosta de ganhar, gosta do Palmeiras. Quem não não gosta do Palmeiras, nunca vai gostar do Palmeiras."Por fim, o luso voltou a distribuir os louros pelo plantel, como já é hábito. "Eu disse isto na palestra antes do jogo. Aconteça o que acontecer, sou grato e orgulhoso por ser treinador destes jogadores. Eles que fazem de mim melhor treinador!", rematou.