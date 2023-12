Abel Ferreira e a continuidade no Palmeiras: «Já disse que estava de 'saco cheio' e isso não é mentira»

O Palmeiras de Abel Ferreira está cada vez mais perto de conquistar o bicampeonato, após vencero Fluminense. O triunfo mantém a diferença de 3 pontos para o Atlético Mineiro e o Flamengo, que venceram o São Paulo (2-1) e o Cuiabá (2-1), respetivamente. Só uma catástrofe impedirá o Verdão de festejar, diga-se. Se o Palmeiras vencer ou empatar frente ao Cruzeiro é campeão independentemente dos outros resultados. Se perder e o Flamengo e At. Mineiro vencerem, tudo se decidirá pela diferença de golos. Ora, a vantagem do Palmeiras é abissal neste capítulo: Palmeiras (31), At. Mineiro (23) e Flamengo (15). À beira de mais uma conquista - prepara-se para festejar o 9.º troféu -, Abel Ferreira foi questionado no final do encontro sobre a permanência no emblema brasileiro, mas o técnico português nem se atreveu a alongar-se sobre o assunto e manteve o foco no jogo do título."Não vou comentar especulações, vocês sabem como é o futebol brasileiro. Já falei sobre isso ao longo do ano. Existem várias especulações, é normal. O que interessa é o jogo mais importante do ano, queremos carimbar este título, porque neste momento não somos campeões e queremos muito ser", disse o técnico de 44 anos, acrescentando: "Não defini nada, vocês sabem. Sabem o que se passa comigo, que eu tenho contrato. Isso é especulação."A verdade é que a insistência dos jornalistas presentes na sala forçou Abel Ferreira a voltar ao tema. "Na primeira ou na segunda Libertadores disse que ia parar e refletir, como faço todos os anos. Já disse outras vezes que estava de 'saco cheio' e isso não é mentira nenhuma. É difícil fazer jogos e viagens a cada três dias, ter entidades do futebol brasileiro que insinuam que você é isto ou aquilo... acham que isso é fácil? São três anos, não três dias. Todos os anos, chego ao final e tenho um relatório pronto do que pedi no ano anterior, o que aconteceu e o que penso que será o futuro do clube. Este relatório está pronto para ser entregue. É muito desgastante ser treinador no futebol brasileiro, mas eu não sou ingrato", afirmou.O Palmeiras chega a esta posição privilegiada depois de ter estado a 13 pontos de distância do Botafogo. Quando muito poucos acreditavam nesta recuperação, Abel Ferreira revela a conversa que teve com o grupo. "Disse-lhes que, se largassem, eu seria o primeiro a largar. Se eu sentisse que eles largassem [o campeonato], eu largaria. Essa foi a primeira. E a segunda foi o que vos disse: temos uma oportunidade de sair daqui, eu como melhor treinador e vocês como melhores jogadores. São estes momentos que podem fazer-nos crescer e retornar ainda melhores, e acho que eles entenderam o que quis dizer", referiu.