Abel Ferreira e a frustração de Scarpa: «Devia estar agradecido»

Gustavo Scarpa não gostou de ser substituído no jogo com o CRB, que o Palmeiras venceu em Maceió, por 1-0, na primeira mão dos 16 avos-de-final da Taça do Brasil, acabando por pontapear o banco de suplentes. Abel Ferreira, o treinador do Verdão, diz que o jogador devia estar-lhe agradecido.





"Desde que chegámos esta equipa tem tido uma valorização individual muito grande, quer os jogadores da formação, quer os que não estavam num bom momento, como o Rony e o Scarpa. O valor de mercado do plantel cresceu muito. É um clube que tem presente e futuro. Pode haver dentro do clube tanta gente a querer ganhar, mas mais do que eu não há. Ninguém quer ganhar mais do que eu", atirou o treinador português."Entendo que os jogadores queiram jogar até o fim, pensam sempre que podem jogar mais. Sabemos respeitar as opções e perceber o que a equipa quer e o Scarpa sabe que nós contamos com ele, assim como o Veiga. Ele tem sido mais utilizado comigo do que com os treinadores anteriores, por isso deve estar agradecido, pois também vive uma fase muito boa", concluiu.