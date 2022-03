Abel Ferreira e a renovação pelo Palmeiras: «Quem manda na minha casa é a minha mulher»

Abel Ferreira anuncia aos jogadores que fica no Palmeiras: «Vocês convenceram a minha mulher» Abel Ferreira anuncia aos jogadores que fica no Palmeiras: «Vocês convenceram a minha mulher»

O Palmeiras derrotou o Bragantino, por 2-1, na meia-final do Campeonato Paulista, mas o principal tema da conferência de imprensa de Abel Ferreira foi a renovação do seu contrato. O treinador português agradeceu a confiança do clube e destacou o papel da mulher na assinatura do novo vínculo, válido até dezembro de 2024."Acima de tudo, obrigado. Obrigado por confiarem no nosso trabalho e confiarem em nós. A única coisa que posso prometer é que o Palmeiras vai jogar para ganhar, mas não vamos ganhar sempre, vamos perder e vamos manter a mesma toada. Quem representa este clube sabe que tem de andar no limite. A exigência é máxima, temos que fazer cada dia mais e melhor. Esta renovação é fruto da vontade e do empenho dos jogadores. Os verdadeiros obreiros são eles. O meu muito obrigado", explicou.Abel revelou também que quem tratou da negociação com o Palmeiras foi a mulher, Ana Xavier. O português sempre disse que só ficaria no clube caso ela aceitasse mudar-se para o Brasil."A minha esposa está comigo desde sempre. Conhece-me e entende de futebol. Quando fui para o PAOK, ela disse que não ia. E quando lhe falei do Brasil ela disse a mesma coisa. Já veio vá várias vezes e já entendeu como é o Palmeiras, é isso que me interessa. As pessoas que trabalham comigo dentro do centro de treinos, os meus vizinhos apoiam-me sempre, seja nos bons ou maus momentos. Só aceitaria se eles [os familiares] viessem. Quem tratou do meu contrato foi minha mulher, o meu empresário e o advogado. Quem manda na minha casa é ela. Fico muito contente e dedico esta vitória à minha filha mais velha, que está a sofrer mais", comentou.