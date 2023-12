Abel Ferreira e Jesus ganham força na seleção brasileira

Face à renovação de Ancelotti, a CBF vai ter de procurar alternativas. O jornal espanhol ‘AS’ aponta dois treinadores portugueses como possíveis escolhas: Abel Ferreira e Jorge Jesus. O primeiro tem contrato até 31 de dezembro de 2024 com o Palmeiras, tendo-o conduzido este ano à conquista do bicampeonato. Abel soma nove títulos em apenas três anos no Brasil. Por seu turno, Jorge Jesus chegou a ser associado à canarinha após a saída do Fenerbahçe (junho), mas a CBF tinha Ancelotti na calha. A grande época ao serviço do Flamengo, em 2019, continua na memória dos brasileiros. O técnico tem contrato com o Al Hilal até ao final da temporada. Por agora, é Fernando Diniz o selecionador do Brasil. O também técnico do Fluminense soma três derrotas seguidas na qualificação para o Mundial de 2026, algo inédito na canarinha.