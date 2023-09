Abel Ferreira eleito melhor treinador do mês de agosto do Brasileirão

O treinador português Abel Ferreira, do Palmeiras, foi eleito esta segunda-feira como o melhor treinador do mês de agosto do brasileirão, sucedendo a António Oliveira, treinador do Cuiabá, que tinha vencido o prémio no mês anterior.

No início de agosto, o Palmeiras encontrava-se na quarta posição, em igualdade pontual com Flamengo e Fluminense e a 13 pontos de distância do Botafogo. No entanto, durante este mês, o verdão venceu três das quatro partidas disputadas, consolidando-se na vice-liderança da prova e diminuindo a diferença pontual para o Botafogo, atual líder da prova, para 10 pontos.





O #ProfeAssaí do mês de agosto é simplesmente Abel! O técnico do @palmeiras caprichou no comando do Verdão e foi o escolhido! pic.twitter.com/btECdW4dqo — Brasileirão Assaí (@Brasileirao) September 11, 2023

Abel Ferreira vai completar três anos no comando do Palmeiras no próximo mês. Nesta temporada, o técnico já venceu a Supercopa do Brasil, o Paulistão e está nas meias-finais da Libertadores pela quarta vez consecutiva, onde enfrentará os argentinos do Boca Juniors.